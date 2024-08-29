Forbes: ВТБ Private Banking возглавил рейтинг лучших банков РФ для миллионеров

Как пишет журнал, ВТБ Private Banking набрал 91,67 балла. Подразделение было основано в 2007 году, порог входа составляет 15 млн рублей. ВТБ предлагает клиентам private-банка индивидуальные условия по вкладам, полный набор юридических консультационных услуг и консультирование по валютному регулированию. Клиентам также доступны консультации по инвестициям в финансовые и физические активы — недвижимость, драгоценности и искусство, услуги доверительного управления.
Второе место в рейтинге занимает подразделение Сбербанка Sber Private Banking, набравшее 91,01 балла. Sber Private Banking был основан в 2012 году, порог входа составляет 100 млн рублей. С июля клиентам Sber Private Banking, обладающим статусом квалифицированного инвестора, доступен специальный инструмент — SBERMPCI, который при помощи искусственного интеллекта анализирует риторику релизов Банка России после заседаний по ключевой ставке и определяет оптимальный для такой риторики тип инвестиционных инструментов долгового рынка.
Замыкает тройку лидеров подразделение Альфа-банка «А-клуб», набравшее 74,35 балла. «А-клуб» был основан в 2006 году, порог входа в Москве составляет 60 млн рублей, в регионах — 30 млн рублей. «А-клуб» дает состоятельным клиентам возможность вложиться в цифровые активы и одним из первых запустило продажу бриллиантов.
В рейтинг издания также вошли банки Sovcombank Wealth Management (57,28 баллов), ПСБ Private Banking (55,03 балла), МКБ Private Banking (51,72 балла), Т-Банк Private (49,52 балла), Банк ДОМ.РФ Private Banking (49,47 балла), РСХБ Private Banking (49,34 балла), МТС Банк Private Banking (42,87 балла), «БКС Ультима» (42,38 балла), Friedrich Wilhelm Raiffeisen (39,92 балла), Локо-банк Private Banking (38,12 балла), БСПБ Private (37,91 балла), Уралсиб Private Bank (35,69 балла) и другие.