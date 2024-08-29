Forbes: ВТБ Private Banking возглавил рейтинг лучших банков РФ для миллионеров

Как пишет журнал, ВТБ Private Banking набрал 91,67 балла. Подразделение было основано в 2007 году, порог входа составляет 15 млн рублей. ВТБ предлагает клиентам private-банка индивидуальные условия по вкладам, полный набор юридических консультационных услуг и консультирование по валютному регулированию. Клиентам также доступны консультации по инвестициям в финансовые и физические активы — недвижимость, драгоценности и искусство, услуги доверительного управления.