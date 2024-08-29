«Эн+» по итогам I полугодия увеличила выработку электроэнергии на 17%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Выработка электроэнергии «Эн +» по результатам января — июня 2024 года выросла на 17% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составила 46,2 млрд кВт·ч. Об этом говорится в сообщении компании.
В частности, выработка электроэнергии на ГЭС группы в первом полугодии составила 37,1 млрд кВт·ч, что на 24,1% больше, чем годом ранее. Выработка Абаканской солнечной станции не изменилась и осталась на уровне 3,3 млн кВт·ч. Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях группы снизилась на 4,2%, составив 9,1 млрд кВт·ч в связи с увеличением выработки электроэнергии ГЭС Ангарского каскада.
В то же время отпуск тепла снизился на 3,2% и составил 14,9 млн Гкал, что обусловлено более высокой среднемесячной температурой воздуха.
О компании.
«Эн+» — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,4 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в «Русале»). Основные акционеры En+ — инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.