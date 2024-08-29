«Эн+» по итогам I полугодия увеличила выработку электроэнергии на 17%

В частности, выработка электроэнергии на ГЭС группы в первом полугодии составила 37,1 млрд кВт·ч, что на 24,1% больше, чем годом ранее. Выработка Абаканской солнечной станции не изменилась и осталась на уровне 3,3 млн кВт·ч. Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях группы снизилась на 4,2%, составив 9,1 млрд кВт·ч в связи с увеличением выработки электроэнергии ГЭС Ангарского каскада.