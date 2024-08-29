Многого не дадут. Почему работодатели стали задерживать зарплаты

Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 августа выросла на 30,7% или на 100,5 млн рублей по сравнению с 1 июля 2024 года до 427,4 млн рублей после сокращения в июне на 10,8%, сообщил Росстат.
Из этой суммы на долги, которые появились в 2024 году, приходится 192,5 млн рублей (45,0%). На остальную сумму приходится оставшийся долг предыдущих лет: 95,8 млн рублей (22,4%) за 2023 год и 139,1 млн рублей (32,6%) за 2022-й.
В том числе, долги бюджетов регионов по выплате зарплаты своим сотрудникам составили 21 млн рублей, местных бюджетов — 0,5 млн рублей. Как пояснил начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев, из общей суммы долга 400 млн рублей — «это долги работодателей по причине отсутствия у них собственных средств». То есть проблема задолженностей по зарплате — «это проблема не бюджетного сектора, а организаций», отметил он.
С начала года темп роста долгов по зарплате в РФ быстро набирал обороты: за январь — на 1,3%, февраль — на 23,3%, март — на 23,1%, в апреле долг сократился на 8%, в мае вырос на 19,5%.
Олег Абелев также обратил внимание на тот факт, что 85% всей задолженности — это задолженность частного сектора.
«И это отражает высокий уровень налоговой и кредитной нагрузки, которую несут небольшие компании — работодатели», — подчеркнул экономист.
Для пополнения оборотных средств компании привлекают кредиты по высоким ставкам, которые выросли более чем в 2 раза с 2022 года из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 8,5% до 18%.
Долги по зарплате увеличиваются двузначными темпами, но в реальности ситуация может быть другой. «Львиная доля бизнеса до сих пор платит серые зарплаты, которые не попадают в статданные Росстата», — уточнил Олег Абелев. Поэтому, по его оценке, о нагрузке на экономику сложно сказать — в статистике учитываются только белые зарплаты, которые декларируются.
Гонка зарплат
Росстат также сообщил о продолжении роста зарплат быстрее инфляции. Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в июне 2024 года составила 89,145 тыс. рублей, что на 15,3% больше по сравнению с июнем 2023 года.
Д.э.н., профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова также отметила факт роста задолженности по зарплате в коммерческом секторе и, в значительно меньшей степени, в бюджетных организациях.
Она назвала основные причины роста задолженности: дефицит собственных средств у организаций, ввиду сложной экономической ситуации; несвоевременное получение денежных средств из бюджетов регионов РФ; внутренняя политика организаций; пересмотр структуры затрат; реструктуризация производств.
Экономист обратила внимание на то, что лидерами по задолженности стали обрабатывающие производства (41,2% задолженности). На втором и третьем месте среди должников организации водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и по ликвидации загрязнений (15,3%), а также строительство (14%).
В отдельных отраслях обрабатывающей промышленности регулярно наблюдаются долги по зарплате из-за исторического дисбаланса между традиционно низкой зарплатной базой и текущими зарплатными обещаниями на фоне кадрового голода. Так, в легкой промышленности до недавнего времени зарплаты были неконкурентными по сравнению со смежными отраслями, однако сейчас из-за трендов импортозамещения востребованность в работниках резко возросла.
«Дефицит рабочей силы в компаниях вынуждает их решать кадровые проблемы за счет финансовой мотивации, причем не только в отношении ключевых сотрудников, но и вспомогательного персонала», — пояснила она.
При этом, по оценке Юлии Финогеновой, производительность труда все еще отстает от зарплатных ожиданий, отсюда источник проблем с достаточностью собственных средств (сюда входят такие статьи как накопленная и нераспределенная прибыль, которые напрямую зависят от размера выручки).
По мнению экономиста, проблема производительности труда должна решаться повышением роли дополнительного профессионального образования за счет субсидирования наиболее востребованных образовательных программ. Наряду с этим важную роль играет размер инвестиций на развитие, позволяющий обеспечить стабильный технологический рост.
Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева согласна с коллегами, но напоминает, что в кризис 2020 года — в первый год пандемии — из-за карантинных простоев и проблем со сбытом продукции суммарная задолженность на 1 августа 2020 года превышала 2,1 млрд рублей, то есть была в 4 раза больше.
Сейчас, по ее мнению, рост задолженности по зарплатам свидетельствует о кассовом разрыве: собственных средств компаний не хватает на покрытие всех необходимых расходов. Среди возможных причин такой ситуации — «гонка зарплат», когда в условиях дефицита кадров компании вынуждены увеличивать расходы на оплату труда.
«Причем в летний период сотрудники часто уходят в отпуска, и возникает необходимость заранее перечислять отпускные», — назвала она еще одну причину резкого роста долга по зарплатам.
Кроме того, у компаний сейчас могут расти логистические издержки и возникают трудности в международных расчетах, что тоже ведет к сокращению собственных средств, которых в итоге не хватает на выплату начисленных зарплат. К этому добавляется резкий рост стоимости кредитных ресурсов, что также осложняет положение предприятий, отметила Елена Киселева.
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