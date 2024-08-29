Многого не дадут. Почему работодатели стали задерживать зарплаты

Долги по зарплате увеличиваются двузначными темпами, но в реальности ситуация может быть другой. «Львиная доля бизнеса до сих пор платит серые зарплаты, которые не попадают в статданные Росстата», — уточнил Олег Абелев. Поэтому, по его оценке, о нагрузке на экономику сложно сказать — в статистике учитываются только белые зарплаты, которые декларируются.