ЦБ: ввод цифрового рубля не затронет фундаментальные принципы банковской системы

Банк России с 15 августа 2023 года проводит пилотный проект с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходил при участии около 600 физических лиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестировали открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.