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ЦБ: ввод цифрового рубля не затронет фундаментальные принципы банковской системы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Введение цифрового рубля не затронет фундаментальные правила функционирования банковской системы или реализацию денежно-кредитной политики. Об этом говорится в материалах Банка России.

Источник: РИА "Новости"

При этом введение цифрового рубля обеспечит ряд преимуществ: развитие новой платежной инфраструктуры, возможность получения доступа к цифровому кошельку через любой банк, подключенный к платформе, а в перспективе — повышение доступности финансовых услуг на отдаленных и малодоступных территориях при ограниченном доступе к интернету.

Также цифровая форма позволит снизить стоимость расчетов, отметили в регуляторе.

Банк России с 15 августа 2023 года проводит пилотный проект с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходил при участии около 600 физических лиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестировали открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.