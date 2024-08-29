ЦБ: ввод цифрового рубля не затронет фундаментальные принципы банковской системы

При этом введение цифрового рубля обеспечит ряд преимуществ: развитие новой платежной инфраструктуры, возможность получения доступа к цифровому кошельку через любой банк, подключенный к платформе, а в перспективе — повышение доступности финансовых услуг на отдаленных и малодоступных территориях при ограниченном доступе к интернету.
Также цифровая форма позволит снизить стоимость расчетов, отметили в регуляторе.
Банк России с 15 августа 2023 года проводит пилотный проект с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходил при участии около 600 физических лиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестировали открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.