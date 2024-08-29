ЦБ создаст экстренный механизм предоставления ликвидности участникам финрынка

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Банк России проработает создание отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными организациями, следует из опубликованного на сайте регулятора проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025−2027 годы.
«Банк России планирует проработать вопрос создания отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными организациями. Такой механизм будет носить антикризисный характер и запускаться Банком России на ограниченный период времени. Проведение таких операций предполагается организовать на базе биржевой инфраструктуры», — указано в документе.