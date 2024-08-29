ЦБ сообщил, что при сохранении перегрева экономики инфляция будет ускоряться

«При сохранении перегрева экономики инфляция будет постоянно ускоряться, и ключевая ставка — это главный и эффективно работающий инструмент воздействия на инфляцию. При этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к ДКП (денежно-кредитная политика — прим. ТАСС)», — сказал он.