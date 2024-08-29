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ЦБ сообщил, что при сохранении перегрева экономики инфляция будет ускоряться

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин отметил, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к ДКП.

Источник: Freepik

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. При сохранении перегрева экономики инфляция в РФ будет постоянно ускоряться, сообщил журналистам зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

«При сохранении перегрева экономики инфляция будет постоянно ускоряться, и ключевая ставка — это главный и эффективно работающий инструмент воздействия на инфляцию. При этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к ДКП (денежно-кредитная политика — прим. ТАСС)», — сказал он.

Замглавы регулятора при этом отметил, что ЦБ РФ видит необходимость в более длительном поддержании жесткой денежно-кредитной политики, чем рассчитывал год назад.