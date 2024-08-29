ЦБ России прогнозирует постепенное снижение перегрева экономики

Об этом говорится в докладе финансового регулятора о денежно-кредитной политике до 2027 года.
«Начиная со второй половины 2024 года перегрев в экономике начнёт постепенно сокращаться. Этому будет способствовать проводимая денежно-кредитная политика», — сказано в проекте документа.
Вместе с этим отмечается, что в ЦБ ожидают, что по итогу текущего года экономика вырастет на 3,5—4%, а в 2027 году вернётся на траекторию «сбалансированного роста» в 1,5—2,5%.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России испытала максимальный перегрев за последние 16 лет.