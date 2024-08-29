Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ России прогнозирует постепенное снижение перегрева экономики

Российский Центробанк прогнозирует постепенное снижение перегрева экономики со второй половины 2024 года.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом говорится в докладе финансового регулятора о денежно-кредитной политике до 2027 года.

«Начиная со второй половины 2024 года перегрев в экономике начнёт постепенно сокращаться. Этому будет способствовать проводимая денежно-кредитная политика», — сказано в проекте документа.

Вместе с этим отмечается, что в ЦБ ожидают, что по итогу текущего года экономика вырастет на 3,5—4%, а в 2027 году вернётся на траекторию «сбалансированного роста» в 1,5—2,5%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России испытала максимальный перегрев за последние 16 лет.