ЦБ раскрыл данные по международным резервам РФ

До этого стало известно, что за последнее десятилетие лишь Россия и Китай существенно увеличили свои золотые резервы. Россия нарастила запасы с 1035 до 2333 тонн, а Китай — с 1054 до 2235 тонн. Эксперты связывают это с геополитической напряжённостью и обсуждениями дедолларизации.