ЦБ перенес рассмотрение прогноза курса рубля на осень 2025 года

Инициатива по увеличению числа публикуемых параметров исходила от профессионального сообщества, которое предложило включить в макропрогноз прогнозы валютного курса и индикаторы рынка труда. Центральный банк, однако, считает необходимым провести дополнительную работу по этим вопросам и вернуться к обсуждению через год.