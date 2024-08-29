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ЦБ перенес рассмотрение прогноза курса рубля на осень 2025 года

Изменения в системе расчета валютного курса из-за событий на рынке в июне 2024 года потребовали более осторожного подхода к раскрытию информации.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Центральный банк России принял решение отложить обсуждение вопроса о расширении круга макроэкономических показателей, публикуемых в среднесрочном прогнозе, до осени 2025 года.

Инициатива по увеличению числа публикуемых параметров исходила от профессионального сообщества, которое предложило включить в макропрогноз прогнозы валютного курса и индикаторы рынка труда. Центральный банк, однако, считает необходимым провести дополнительную работу по этим вопросам и вернуться к обсуждению через год.

«Банк России решил перенести обсуждение внедрения новых индикаторов до осени 2025 года,» — заявили представители регулятора.

Центральный банк отметил, что в июне 2024 года российский валютный рынок подвергся значительным изменениям из-за приостановки торгов парами доллар/рубль и евро/рубль на Московской бирже, вызванной санкциями. «Изменения в системе расчета валютного курса требуют более осторожного подхода к раскрытию информации, чтобы избежать излишней волатильности на рынке,» — подчеркнули в ЦБ.

Несмотря на временную отсрочку, регулятор продолжает работать над расширением числа ключевых экономических индикаторов, публикуемых в макроэкономическом прогнозе, и планирует реализовать это в будущем.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».