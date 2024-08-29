ЦБ: несмотря на ограничение движения капитала, курс рубля остается плавающим

«Несмотря на ограничение движения капитала, курс рубля остается плавающим. В новых условиях он определяется в большей степени, чем ранее, балансом спроса импортеров на иностранную валюту и ее предложения со стороны экспортеров. Влияние потоков капитала на динамику курса остается менее значительным, чем раньше», — отмечается в материалах ЦБ.
Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса в ноябре 2014 года. В ЦБ отмечают, что плавающий курс повышает эффективность денежно-кредитной политики благодаря ряду преимуществ. Во-первых, он играет роль встроенного стабилизатора экономики: если внешние условия меняются, то масштаб перегрева или спада экономической активности при плавающем курсе меньше. Во-вторых, такой режим курса позволяет проводить денежно-кредитную политику независимо от политики других стран и внешнеэкономической ситуации. Кроме того, рыночный механизм формирования курса уравновешивает интересы различных участников экономической деятельности, способствуя диверсификации экономики и росту ее устойчивости.
Московская биржа в связи с санкциями США с 13 июня 2024 года больше не проводит торги долларом и евро. ЦБ с этого момента стал устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.