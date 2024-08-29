ЦБ: несмотря на ограничение движения капитала, курс рубля остается плавающим

Московская биржа в связи с санкциями США с 13 июня 2024 года больше не проводит торги долларом и евро. ЦБ с этого момента стал устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.