ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки

Ключевая ставка — это главный и эффективный работающий инструмент воздействия на инфляцию, при этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике. Это означает, что для достижения того же результата — то есть низкой инфляции — требуется более значительное изменение ключевой ставки.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
Зампред ЦБ не стал комментировать последние данные Росстата по инфляции, но указал, что пока нет оснований говорить о ее замедлении до целевого показателя в четыре процента.
«Мы видим, что устойчивые темпы роста цен в августе, наверное, складываются по-прежнему в том же диапазоне — 6−7% в <…> пересчете на год», — добавил он.
ЦБ начал повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией с июля прошлого года и в декабре довел ее до 16 процентов. В первом полугодии 2024-го ставка оставалась неизменной, но 26 июля ее повысили сразу на два процентных пункта, до 18 процентов годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20 процентов годовых.