ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки

ЦБ начал повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией с июля прошлого года и в декабре довел ее до 16 процентов. В первом полугодии 2024-го ставка оставалась неизменной, но 26 июля ее повысили сразу на два процентных пункта, до 18 процентов годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20 процентов годовых.