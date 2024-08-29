Bloomberg: инвесторы в Toncoin оценивают риски оттока пользователей

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Инвесторы в криптовалюту Toncoin, транзакции в которой проходят в Telegram, пока не пришли к однозначному выводу, могут ли обвинения в адрес его основателя Павла Дурова со стороны правоохранительных органов Франции привести к оттоку пользователей из мессенджера. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его информации, венчурные инвесторы, вложившие деньги в Toncoin, на фоне задержания предпринимателя во Франции пытаются оценить, повлечет ли за собой этот факт уход пользователей из Telegram. При этом соглашения о покупке токенов часто сопровождались обязательством не продавать криптовалюту как минимум в течение года. Инвесторы рассчитывали, что мессенджер станет аналогом китайского приложения WeChat, в экосистеме которого пользователи будут использовать токены для широкого перечня транзакций, включая покупку товаров и услуг.
Bloomberg пишет, что более 10 компаний вложили денежные средства в Toncoin. В частности, как сообщил агентству источник, американский фонд Pantera Capital в 2024 году инвестировал в эту криптовалюту более $100 млн.
По данным площадки Binance на 26 августа, криптовалюта Toncoin подешевела с момента задержания Дурова более чем на 19%.