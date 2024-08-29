Bloomberg: инвесторы в Toncoin оценивают риски оттока пользователей

По его информации, венчурные инвесторы, вложившие деньги в Toncoin, на фоне задержания предпринимателя во Франции пытаются оценить, повлечет ли за собой этот факт уход пользователей из Telegram. При этом соглашения о покупке токенов часто сопровождались обязательством не продавать криптовалюту как минимум в течение года. Инвесторы рассчитывали, что мессенджер станет аналогом китайского приложения WeChat, в экосистеме которого пользователи будут использовать токены для широкого перечня транзакций, включая покупку товаров и услуг.