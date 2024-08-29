Блиновская подала жалобу к ФНС о снижении ей размера налогов на 1,4 млрд рублей

27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть РФ. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Суд отправил ее под домашний арест, но позже ужесточил меру пресечения, отправив в СИЗО. Суд избрал также запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, обвиняемому в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Многочисленные счета и активы супругов арестованы в рамках обеспечительных мер. Расследование по делу завершено, оно передано в Савеловский суд Москвы для рассмотрения.