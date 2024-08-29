Блиновская подала жалобу к ФНС о снижении ей размера налогов на 1,4 млрд рублей

«В суд поступила кассационная жалоба Блиновской на отказ удовлетворить ее иск к ФНС», — сказали в суде. Дата заседания пока не назначена. Блиновская должна выплатить налоговому органу недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Защита рассчитывала на снижение налоговой недоимки как минимум в два раза. Арбитражный суд Москвы отклонил это требование, защита блогера обжаловала ее в Девятом арбитражном суде, однако и там решение было принято в пользу ФНС.
27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть РФ. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Суд отправил ее под домашний арест, но позже ужесточил меру пресечения, отправив в СИЗО. Суд избрал также запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, обвиняемому в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Многочисленные счета и активы супругов арестованы в рамках обеспечительных мер. Расследование по делу завершено, оно передано в Савеловский суд Москвы для рассмотрения.