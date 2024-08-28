В России начали работать магазины без продавцов

«ВкусВилл» запустил пилотный проект по работе круглосуточных магазинов без продавцов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя сети.
Тестирование таких точек началось в Москве и Московской области. Решение о запуске пилотного проекта было принято на фоне дефицита кадров в стране.
По словам представителя «ВкусВилл», примером подобного формата являются магазины в Южной Корее, которые в последнее время активно развивают такой сегмент продуктового ретейлинга. Днем там работают продавцы, а ночью торговые точки функционируют без них.