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В России начали работать магазины без продавцов

«ВкусВилл» запустил пилотный проект по работе круглосуточных магазинов без продавцов.

Источник: РИА "Новости"

«ВкусВилл» запустил пилотный проект по работе круглосуточных магазинов без продавцов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя сети.

Тестирование таких точек началось в Москве и Московской области. Решение о запуске пилотного проекта было принято на фоне дефицита кадров в стране.

По словам представителя «ВкусВилл», примером подобного формата являются магазины в Южной Корее, которые в последнее время активно развивают такой сегмент продуктового ретейлинга. Днем там работают продавцы, а ночью торговые точки функционируют без них.