В РФ могут начать завозить трудовых мигрантов из Индии и КНДР

По его словам, рекрутинговые агентства могут завести в Россию несколько тысяч квалифицированных рабочих из Индии. Он отметил, что таких сотрудников можно использовать на технологически сложных производствах, что не всегда можно сказать про мигрантов из Центральной Азии.