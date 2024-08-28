В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, сообщил, что Киев не будет продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа, которое истечет в конце 2024 года. В то же время он сообщил о готовности принять после этого совместное решение с Евросоюзом по транзиту российского газа через украинскую территорию.