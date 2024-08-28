В Госдуме поддержали усиление контроля за серыми зарплатами и самозанятыми

«Недавно был принят новый закон о занятости, где регионам прописали новые дополнительные обязанности и дали инструменты, чтобы бороться с серой, черной занятостью. Надо понимать, что работники вынуждены работать в серой, черной зоне исходя из отсутствия альтернативы и вынуждены подчиниться, играя по правилам работодателя», — напомнил депутат.
По словам Нилова, прежде всего от серой и черной занятости страдает работник. Он подчеркнул, что работодатели идут на эти меры с целью уйти от налогов и взносов.
Как напомнил парламентарий, когда появился льготный налоговый режим для самозанятых, работников стали переводить в гражданско-правовые отношения. Позднее были приняты поправки, запрещающие самозанятым оказывать услуги юридическому лицу, у которого они работали до этого в течение трех лет.
При этом Нилов отметил, что вопрос серых, черных зарплат и зарплат в конверте — это проблема не только российского рынка труда.
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