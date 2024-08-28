В Госдуме поддержали усиление контроля за серыми зарплатами и самозанятыми

«Недавно был принят новый закон о занятости, где регионам прописали новые дополнительные обязанности и дали инструменты, чтобы бороться с серой, черной занятостью. Надо понимать, что работники вынуждены работать в серой, черной зоне исходя из отсутствия альтернативы и вынуждены подчиниться, играя по правилам работодателя», — напомнил депутат.