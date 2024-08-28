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Участие в ВЭФ подтвердили более 40 стран и территорий

Форум пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Источник: Фотобанк Росконгресс

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Участниками Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, станут свыше 4,2 тыс. человек из более чем 40 стран и территорий. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.

«К настоящему моменту свое участие в ВЭФ-2024 подтвердили свыше 4,2 тыс. человек из более 40 стран и территорий. Восточный экономический форум сегодня является одной из важных деловых площадок для стратегического и практического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выработанные участниками ВЭФ механизмы определяют вектор развития макрорегиона и закрепляют за Россией статус одного из главных центров принятия решений в интересах суверенных государств АТР. Большое влияние ВЭФ оказывает и на развитие российского Дальнего Востока», — цитируют в пресс-службе советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова.

Кобяков обозначил, что на форуме инвесторы знакомятся с потенциалом дальневосточных регионов, которые важны для международной экономической кооперации.

Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.