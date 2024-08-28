Участие в ВЭФ подтвердили более 40 стран и территорий

«К настоящему моменту свое участие в ВЭФ-2024 подтвердили свыше 4,2 тыс. человек из более 40 стран и территорий. Восточный экономический форум сегодня является одной из важных деловых площадок для стратегического и практического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выработанные участниками ВЭФ механизмы определяют вектор развития макрорегиона и закрепляют за Россией статус одного из главных центров принятия решений в интересах суверенных государств АТР. Большое влияние ВЭФ оказывает и на развитие российского Дальнего Востока», — цитируют в пресс-службе советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова.