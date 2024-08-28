Самые высокие зарплаты среди рабочих специальностей в 2024 году

В России сложилась такая ситуация на рынке труда, когда сотрудник службы доставки получает в разы больше людей с высшим образованием. Где сейчас получают больше всего денег так называемые «синие воротнички» — рассказала Финансам Mail директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса Работа.ру Елена Артемьева.
В среднем, на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тыс. рублей), на втором месте находятся комплектовщики (86,6 тыс. рублей), на третьем — слесари (85,4 тыс. рублей).
Зарплатные предложения для разнорабочих в среднем составляют 78,0 тыс. рублей, для электромонтеров — 76,8 тыс. рублей, электриков — 71,1 тыс. рублей, грузчиков — 52,0 тыс. рублей, газовщиков — 48,7 тыс. рублей.
По словам эксперта, 42% компаний отмечают, что дольше всего закрывают вакансии для рабочих — 31% опрошенных выделяют слесарей, а 22% — инженеров.
«Нехватка персонала на фоне расширения импортозамещающих производств и увеличения госзаказа особенно сильна в машиностроении, химической промышленности, металлургии, сельском хозяйстве, строительстве», — отмечает Елена Артемьева.
При этом соискателей на такие специальности мало, особенно молодежи, в том числе из-за стереотипов о «непрестижности» подобных профессий, а также из-за недостаточного количества выпускаемых по данным профессиям специалистов.
Даже рост зарплат не помогает быстрее находить сотрудников: 39% работодателей ответили, что повышали зарплаты — как в вакансиях, так и текущим сотрудникам.
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