Самые высокие зарплаты среди рабочих специальностей в 2024 году

В России сложилась такая ситуация на рынке труда, когда сотрудник службы доставки получает в разы больше людей с высшим образованием. Где сейчас получают больше всего денег так называемые «синие воротнички» — рассказала Финансам Mail директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса Работа.ру Елена Артемьева.