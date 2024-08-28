Санкции против Ильи Бродского и еще 16 членов правления Совкомбанка были введены в марте 2022 года. Сама кредитная организация находится под американскими санкциями с февраля 2022 года. Согласно данным Минфина США, помимо российского гражданства у Бродского есть гражданство Кипра.
США сняли санкции с бывшего президента Совкомбанка Ильи Бродского
Министерство финансов США обновило список санкций в отношении России, исключив из него российского предпринимателя, бывшего президента Совкомбанка Илью Бродского. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ведомства. Причины снятия санкций не уточняются.