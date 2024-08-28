США сняли санкции с бывшего президента Совкомбанка Ильи Бродского

Санкции против Ильи Бродского и еще 16 членов правления Совкомбанка были введены в марте 2022 года. Сама кредитная организация находится под американскими санкциями с февраля 2022 года. Согласно данным Минфина США, помимо российского гражданства у Бродского есть гражданство Кипра.