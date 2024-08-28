Специалист назвал новую схему мошенников, направленную на пенсионеров

Эксперт по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс в беседе с RT рассказал о распространённых и новых схемах мошенников, а также объяснил, как обезопасить себя и родных от рисков.
«Первый и самый распространённый способ — перевод денежных средств. Мошенники убеждают жертву перевести им деньги под различными предлогами: на “безопасный счёт”, помощь родственникам, лечение, выигрыш в лотерею, инвестиции», — сказал Блисс.
Ещё один актуальный способ — доступ к личным данным. Так, он уточнил, что мошенники пытаются получить доступ к банковскому приложению или «Госуслугам» жертвы под предлогом помощи с регистрацией, восстановлением доступа или оформлением документов.
«Если первый способ довольно известен, то второй появился относительно недавно и активно набирает популярность. Пожилому человеку могут позвонить из поликлиники, назвать его паспортные данные и предложить бесплатно пройти курс обследования в ведущей клинике. Для записи всего лишь надо указать код из смс. Либо под похожим предлогом могут узнать у жертвы номер СНИЛС для восстановления доступа к учётной записи на “Госуслугах”, — отметил он.
Блисс также рассказал, что новая схема мошенничества носит многоступенчатый характер и часто направлена на людей пенсионного и среднего возраста.
«Сначала аферисты получают доступ к личному кабинету жертвы на “Госуслугах”. Затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел “Госуслуг” для подписания документов. Жертве приходит уведомление о том, что нужно подписать документ», — отметил эксперт.
Далее, как объяснил специалист, звонит якобы сотрудник органов, который убеждает, что все счета скомпрометированы, поэтому надо срочно подписать доверенность, чтобы он смог спасти деньги.
Жертва торопится выполнить рекомендацию «сотрудника органов» и тем самым запускает вторую часть схемы.
«Ему снова звонит сотрудник, но уже якобы “настоящий”, и сообщает, что человек стал жертвой мошенников. И они после подписания доверенности получили доступ ко всем счетам, поэтому средства с них нужно незамедлительно перевести на безопасный счёт», — рассказал Блисс.
По его словам, чтобы избежать подобных ситуаций, следует проводить регулярные беседы с родственниками пенсионного возраста. Важно объяснить им основные виды мошенничества и научить их быть внимательными к психологическому напору и просьбам сделать что-то сразу.
Ранее в пресс-службе Сбера рассказали, что телефонные мошенники активизировали свою деятельность в отношении звёзд шоу-бизнеса, а также известных людей в сферах науки и образования.