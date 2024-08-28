Специалист назвал новую схему мошенников, направленную на пенсионеров

«Если первый способ довольно известен, то второй появился относительно недавно и активно набирает популярность. Пожилому человеку могут позвонить из поликлиники, назвать его паспортные данные и предложить бесплатно пройти курс обследования в ведущей клинике. Для записи всего лишь надо указать код из смс. Либо под похожим предлогом могут узнать у жертвы номер СНИЛС для восстановления доступа к учётной записи на “Госуслугах”, — отметил он.