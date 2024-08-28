«Софтлайн» заявил о плане обанкротить строительное предприятие Минобороны

В ноябре 2019 года гендиректором компании стал Евгений Горбачев, которого в 2021 году арестовал Гагаринский суд Москвы. Его обвинили в хищении мошенническим путем 232 млн руб. Средства выделялись на создание объектов Минобороны в Арктике. C 2021 года гендиректором указан Андрей Назаров. С октября 2015-го по март 2016 года эту должность занимал Тимур Иванов. В мае 2016-го он стал замминистра обороны, а в 2024-м был задержан по делу о взятке.