СМИ: Индия планирует закупить в ОАЭ 160 тонн золота в 2024—2025 финансовом году

Импорт золота будет осуществляться в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами, вступившим в силу 1 мая 2022 года. Оно предусматривает ежегодные закупки Индией 200 тонн золота в ОАЭ. В 2023—2024 финансовом году индийский импорт этого драгметалла из ОАЭ вырос на 147,6%, до 140 тонн, и составил $7,6 млрд по сравнению с $3 млрд в предыдущем финансовом году.