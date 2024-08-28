«Селигдар» продлит срок размещения «золотых» облигаций на Мосбирже до 25 декабря

Ранее размещение этого выпуска облигаций планировалось провести с 21 июня по 30 августа 2024 года. В «Селигдаре» напомнили, что срок обращения GOLD03 — 5,24 года с фиксированным купонным доходом. Ставка купона — 5,5% годовых. Купонный период — 91 день. Номинальная стоимость каждой облигации серии GOLD03, рассматриваемой в качестве условной денежной единицы, составляет 1 г золота. Денежный эквивалент рассчитывается в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Банком России.