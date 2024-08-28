«Селигдар» продлит срок размещения «золотых» облигаций на Мосбирже до 25 декабря

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг «Селигдар» продлит срок размещения «золотых» облигаций GOLD03 на Московской бирже до 25 декабря 2024 года на фоне стабильного спроса. Об этом говорится в сообщении компании.
«Продление размещения третьего выпуска “золотых” облигаций позволит сохранить инвесторам возможность диверсификации портфелей с помощью инструмента вложений в золото в осенний период роста деловой активности на фоне нестабильной экономической ситуации», — отметили в компании.
Ранее размещение этого выпуска облигаций планировалось провести с 21 июня по 30 августа 2024 года. В «Селигдаре» напомнили, что срок обращения GOLD03 — 5,24 года с фиксированным купонным доходом. Ставка купона — 5,5% годовых. Купонный период — 91 день. Номинальная стоимость каждой облигации серии GOLD03, рассматриваемой в качестве условной денежной единицы, составляет 1 г золота. Денежный эквивалент рассчитывается в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Банком России.
Ранее «Селигдар» разместил два выпуска «золотых» облигаций на общую сумму 17,8 млрд рублей. Первый выпуск «золотых» облигаций компания разместила в мае 2023 года, срок обращения составил пять лет. Объем второго выпуска составил до 250 кг золота, срок обращения облигаций — 6,23 года.
«Селигдар» — одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.