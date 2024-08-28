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SAS завершила процесс защиты от банкротства в США

Новый совет директоров авиакомпании возглавит Коре Шульц.

Источник: РИА "Новости"

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Авиакомпания SAS («Скандинавские авиалинии») успешно завершила процесс защиты от банкротства в США в соответствии с 11-й главой закона США о банкротстве.

«Компания успешно завершила процедуры реструктуризации, завершившейся инвестициями в размере $1,2 млрд. Это знаменует начало новой эры для SAS. Компания становится конкурентоспособной и финансово устойчивой авиакомпанией с усиленной структурой капитала, высококвалифицированной и опытной командой менеджеров, приверженностью к внедрению трансформационных изменений и устойчивому развитию в авиации», — говорится в пресс-релизе SAS.

Уточняется, что новые основные владельцы реорганизованной компании Castlelake, Air France — KLM, Lind Invest и датское государство договорились назначить новый совет директоров SAS, который возглавит Коре Шульц.

SAS подала заявку на защиту от банкротства в США в начале июля 2022 года. Это означало, что юридический процесс финансовой реструктуризации проходил под надзором федерального суда США.