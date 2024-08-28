SAS завершила процесс защиты от банкротства в США

«Компания успешно завершила процедуры реструктуризации, завершившейся инвестициями в размере $1,2 млрд. Это знаменует начало новой эры для SAS. Компания становится конкурентоспособной и финансово устойчивой авиакомпанией с усиленной структурой капитала, высококвалифицированной и опытной командой менеджеров, приверженностью к внедрению трансформационных изменений и устойчивому развитию в авиации», — говорится в пресс-релизе SAS.