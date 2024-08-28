Российское мучное изделие завоевало заграничных потребителей

Так, за семь месяцев на мировые рынки отправилось более 65 тысяч тонн макаронных изделий. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то рост оценивается в 20 процентов. Основными покупателями этой мучной продукции оказались: Казахстан (19,5 процента), Белоруссия (19,4 процента), Туркменистан (13,8 процента).