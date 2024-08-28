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Российское мучное изделие завоевало заграничных потребителей

С января по июль 2024 года Россия на 20 процентов увеличила поставки макаронных изделий на мировые рынки. Об этом сообщил «Агроэкспорт».

Источник: РИА "Новости"

Так, за семь месяцев на мировые рынки отправилось более 65 тысяч тонн макаронных изделий. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то рост оценивается в 20 процентов. Основными покупателями этой мучной продукции оказались: Казахстан (19,5 процента), Белоруссия (19,4 процента), Туркменистан (13,8 процента).

В 2023 году объем мирового потребления макаронных изделий превысил 34 миллиона тонн. Основными экспортерами этой продукции являются Италия, Турция и Китай.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в России почти на четыре процента снизилось потребление хлеба и хлебных продуктов. Также жители страны стали есть меньше сахара и кондитерских изделий.