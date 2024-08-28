Россиянам объяснили, почему нет смысла покупать квартиру в новостройке

Когда ключевая ставка снизится, наступит более благоприятное время для покупки жилья. В среднем сегодня арендованная квартира будет в четыре раза дешевле, чем взятая в ипотеку, поэтому спешить оформлять кредит не стоит, подчеркнул эксперт. Даже если цены вниз не пойдут, те, кто решил подождать, ничего не потеряют, так как по 20% цены точно повышаться не будут, заключил эксперт.