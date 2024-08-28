Роосияне стали активнее приобретать новые автомобили в кредит

Как сообщают «Ведомости», уже третий месяц подряд доля кредитов на новые автомобили превышает 80% от общего количества выдаваемых автокредитов. В июле она увеличилась на 0,8 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 81,3%. Остальное приходится на автомобили с пробегом, доля которых в выдачах снижается.