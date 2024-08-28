Роосияне стали активнее приобретать новые автомобили в кредит

Как сообщают «Ведомости», уже третий месяц подряд доля кредитов на новые автомобили превышает 80% от общего количества выдаваемых автокредитов. В июле она увеличилась на 0,8 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 81,3%. Остальное приходится на автомобили с пробегом, доля которых в выдачах снижается.
С начала года доля кредитов на новые автомобили выросла на 8,7 процентных пункта, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 18,2 процентных пункта (63,1% в июле 2023 года).
Рост доли кредитов на новые автомобили в общих выдачах в июле обусловлен тем, что население стремилось купить машины до повышения ставок по кредитам. Об этом говорит младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.
Также продолжается замена автопарка населения на китайские автомобили, поскольку обслуживание европейских автомобилей становится слишком дорогим, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
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