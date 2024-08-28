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Оплата товаров частями на маркетплейсах: подводные камни

Оплата товаров равными частями без переплаты называется BNPL — это сокращение от buy now, pay later. Оно переводится как «купи сейчас, плати потом». Какие здесь есть проблемные моменты, рассказала Финансам Mail эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

Для покупателя это выгодно тем, что он берет товар без переплаты. А у магазина растут продажи и средний чек. Но у этой услуги есть ряд особенностей, которые надо знать.

Первый нюанс. В момент покупки вы автоматически заключаете договор поручения с сервисом. Условия такой сделки ограничивает только Гражданский кодекс. Но, если вы просрочите платеж, с вас могут потребовать большую неустойку или без предупреждения передать долг коллекторам.

Вторая особенность. Выбор магазинов и товаров ограничен, на оплату частями согласны не все.

Третий момент. Период без переплаты — короткий, обычно это полтора-два месяца. Дальше — повышенная комиссия.

Четвёртый нюанс. Мгновенное одобрение провоцирует на необдуманные траты.

Совет: прежде чем соглашаться на оплату частями, внимательно изучите все документы, которые вам предлагают подписать. Обратите внимание на размер взносов, кому вы будете возвращать долг, в какой срок и какие штрафы грозят в случае просрочки. Только так вы точно будете понимать, на что соглашаетесь, и сможете избежать неприятных сюрпризов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»