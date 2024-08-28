Оплата товаров частями на маркетплейсах: подводные камни

Совет: прежде чем соглашаться на оплату частями, внимательно изучите все документы, которые вам предлагают подписать. Обратите внимание на размер взносов, кому вы будете возвращать долг, в какой срок и какие штрафы грозят в случае просрочки. Только так вы точно будете понимать, на что соглашаетесь, и сможете избежать неприятных сюрпризов.