Опасный сентябрь: аналитики предупреждают о возможных потрясениях на российском фондовом рынке

Тем не менее, для инвесторов существуют и положительные перспективы. После неблагоприятного сентября в последние пять лет индекс Мосбиржи демонстрировал позитивную динамику: в октябре он рос в среднем на 2,38%, в ноябре — на 1,99%, а в декабре — на 0,78%. Схожая картина наблюдается и за последние десять лет: октябрь приносил в среднем 1,66%, ноябрь — 2,57%, а декабрь остался без изменений: 0,0%.