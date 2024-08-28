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Опасный сентябрь: аналитики предупреждают о возможных потрясениях на российском фондовом рынке

Август традиционно считался самым удачным месяцем для российского фондового рынка: за последние 10 лет индекс Мосбиржи ни разу не демонстрировал отрицательную динамику. Однако сентября точно нельзя назвать благоприятным временем для инвесторов. Наоборот, этот месяц считается наиболее рискованным после февраля.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

За последние пять лет, с 2019 по 2023 годы, индекс Мосбиржи в сентябре в среднем терял 3,69%, уступая по негативным показателям только февралю, когда значение падало на 7,51%. Особенно тяжелым оказался сентябрь 2022 года, когда индекс рухнул на 18,45%, что стало вторым по величине падением после обвала на 30,02% в феврале того же года.

Статистика с 2014 по 2023 годы также не внушает оптимизма: индекс Мосбиржи в среднем снижался в сентябре на 1,43%.

Тем не менее, для инвесторов существуют и положительные перспективы. После неблагоприятного сентября в последние пять лет индекс Мосбиржи демонстрировал позитивную динамику: в октябре он рос в среднем на 2,38%, в ноябре — на 1,99%, а в декабре — на 0,78%. Схожая картина наблюдается и за последние десять лет: октябрь приносил в среднем 1,66%, ноябрь — 2,57%, а декабрь остался без изменений: 0,0%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».