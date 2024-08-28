Опасный сентябрь: аналитики предупреждают о возможных потрясениях на российском фондовом рынке

За последние пять лет, с 2019 по 2023 годы, индекс Мосбиржи в сентябре в среднем терял 3,69%, уступая по негативным показателям только февралю, когда значение падало на 7,51%. Особенно тяжелым оказался сентябрь 2022 года, когда индекс рухнул на 18,45%, что стало вторым по величине падением после обвала на 30,02% в феврале того же года.
Статистика с 2014 по 2023 годы также не внушает оптимизма: индекс Мосбиржи в среднем снижался в сентябре на 1,43%.
Тем не менее, для инвесторов существуют и положительные перспективы. После неблагоприятного сентября в последние пять лет индекс Мосбиржи демонстрировал позитивную динамику: в октябре он рос в среднем на 2,38%, в ноябре — на 1,99%, а в декабре — на 0,78%. Схожая картина наблюдается и за последние десять лет: октябрь приносил в среднем 1,66%, ноябрь — 2,57%, а декабрь остался без изменений: 0,0%.
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