НОВАТЭК анонсировал дивиденды за первое полугодие с доходностью 3,6%

Совет директоров газовой компании НОВАТЭК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере ₽35,5 на одну акцию, сообщается на сайте раскрытия информации. По цене закрытия предыдущего дня 27 августа ₽986,4 за акцию такая выплата дает доходность около 3,6%.
Окончательное решение по дивидендам примут акционеры на общем собрании 30 сентября. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 октября. Последний день для покупки акций под дивиденды — 10 октября.
Дивидендная политика НОВАТЭКа предусматривает выплату 50% скорректированной чистой прибыли дважды в год. Всего за 2023 год компания направила инвесторам ₽78,59 на акцию: ₽34,5 промежуточный дивиденд и ₽44,09 по результатам года.
В конце июля НОВАТЭК опубликовал финансовые результаты за первое полугодие. Выручка компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 17%, до ₽752,4 млрд. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла на 116,5%, до ₽341,7 млрд. Нормализованная EBITDA достигла ₽480,7 млрд, что на 15,6% больше, чем в том же периоде годом ранее.
Акции НОВАТЭКа вошли в топ-10 самых подешевевших российских акций первого полугодия 2024 года, составленный «РБК Инвестициями». Бумаги газовой компании за полгода потеряли 25,58% стоимости. Эксперты пояснили, что акции начали снижение еще в 2023 году на фоне регулярных санкций, которые значительно осложняют реализацию ранее запланированных инвестиционных проектов. Кроме того, негативно на компании сказались внешнеторговые ограничения на российский сжиженный природный газ, а также санкции, наложенные на ее дочерние структуры — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2».
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