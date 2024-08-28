НОВАТЭК анонсировал дивиденды за первое полугодие с доходностью 3,6%

Акции НОВАТЭКа вошли в топ-10 самых подешевевших российских акций первого полугодия 2024 года, составленный «РБК Инвестициями». Бумаги газовой компании за полгода потеряли 25,58% стоимости. Эксперты пояснили, что акции начали снижение еще в 2023 году на фоне регулярных санкций, которые значительно осложняют реализацию ранее запланированных инвестиционных проектов. Кроме того, негативно на компании сказались внешнеторговые ограничения на российский сжиженный природный газ, а также санкции, наложенные на ее дочерние структуры — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2».