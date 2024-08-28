На Хайнане выпустят купоны на $3,4 млн для стимулирования продаж в duty free

В настоящее время в акции участвует авиакомпания Hainan Airlines. Позже к ней могут присоединиться и другие перевозчики. Кроме того, в провинции Хайнань в настоящее время проходит третий ежегодный Международный фестиваль беспошлинной торговли, который сопровождается различными тематическими акциями.