На Хайнане выпустят купоны на $3,4 млн для стимулирования продаж в duty free

Эта акция будет проходить с конца августа по октябрь. Таким образом местные власти намерены стимулировать развитие туризма на острове и повысить объем продаж в магазинах duty free. Как указали в управлении, 15 млн юаней в виде купонов пойдут на покупки товаров в магазинах беспошлинной торговли, а остальные 9 млн юаней обеспечат их владельцам скидки на авиабилеты.
В настоящее время в акции участвует авиакомпания Hainan Airlines. Позже к ней могут присоединиться и другие перевозчики. Кроме того, в провинции Хайнань в настоящее время проходит третий ежегодный Международный фестиваль беспошлинной торговли, который сопровождается различными тематическими акциями.
Согласно официальным данным, продажи в магазинах duty free на Хайнане за первое полугодие упали на 29,9% и составили порядка 18,46 млрд юаней (около $2,6 млрд). Власти связывают сокращение объема продаж со снижением потока покупателей в таких магазинах.
Власти Хайнаня приступили к реализации экспериментальной программы по созданию развитой сети duty free на острове в апреле 2011 года. Магазины беспошлинной торговли есть в административном центре провинции — городе Хайкоу, на курорте Санья, а также в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке Хайнаня и в Ваннине.