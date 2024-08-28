МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минсельхоз России не планирует продлевать запрет на вывоз семян рапса, который действует до 31 августа 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
«Продлевать запрет на вывоз семян рапса не планируется», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, как отмечает министерство, разработан проект постановления о введении экспортной пошлины на этот вид продукции сроком до 31 августа 2026 года. Она составит 30% от стоимости, но не менее €165 за тонну.
В марте 2024 года правительство РФ возобновило временный запрет на вывоз семян рапса, он действует до 31 августа 2024 года.
Предыдущие ограничения на экспорт рапса действовали с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно.