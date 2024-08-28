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Минсельхоз России не планирует продлевать запрет на вывоз семян рапса

При этом министерство разработало проект постановления об экспортной пошлине на этот вид продукции сроком до 31 августа 2026 года.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минсельхоз России не планирует продлевать запрет на вывоз семян рапса, который действует до 31 августа 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Продлевать запрет на вывоз семян рапса не планируется», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отмечает министерство, разработан проект постановления о введении экспортной пошлины на этот вид продукции сроком до 31 августа 2026 года. Она составит 30% от стоимости, но не менее €165 за тонну.

В марте 2024 года правительство РФ возобновило временный запрет на вывоз семян рапса, он действует до 31 августа 2024 года.

Предыдущие ограничения на экспорт рапса действовали с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно.