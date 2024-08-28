Международная группа Qiwi переименуется в NanduQ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Акционеры группы Qiwi (международные активы Qiwi, оставшиеся после отделения российского бизнеса) большинством голосов утвердили смену названия на NanduQ, следует из материалов компания.
Также акционеры переизбрали совет директоров.
Qiwi завершила реструктуризацию бизнеса 19 января 2024 года, продав российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (принадлежит ex-CEO Qiwi plc Андрею Протопопову). В российском контуре остались Киви-банк, Киви-кошелек, Qiwi Business, система денежных переводов Contact и другие проекты. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб.
21 февраля 2024 года ЦБ РФ отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление банковских операций. После отзыва лицензии в кредитную организацию назначена временная администрация, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
АСВ позднее пыталось через суд арестовать акции АО «Киви», принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited. Эти обеспечительные меры были заявлены «в поддержку иска о признании недействительным договора купли-продажи акций». Суд требования АСВ не удовлетворил, а потом отклонил и апелляцию.