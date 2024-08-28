Международная группа Qiwi переименуется в NanduQ

АСВ позднее пыталось через суд арестовать акции АО «Киви», принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited. Эти обеспечительные меры были заявлены «в поддержку иска о признании недействительным договора купли-продажи акций». Суд требования АСВ не удовлетворил, а потом отклонил и апелляцию.