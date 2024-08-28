Майнинг как стратегический ресурс: новая «гонка» России и США в эпоху цифровой экономики

Победитель криптогонки не только займёт лидирующую позицию на рынке цифровых активов, но и будет задавать стандарты для всей индустрии, определяя правила игры на десятилетия вперед. СССР первым запустил человека в космос, и, несмотря на последующие разработки, такие как американский «шаттл», большинство космических стандартов до сих пор основаны на советских технологиях, включая элементы международной станции «Мир». Также и в криптоиндустрии, страна, которая первой установит свои стандарты и разработает наиболее эффективное регулирование, а также систему трансграничных взаиморасчетов, будет задавать тон и иметь значительную долю влияния на глобальную цифровую экономику.