Майнинг как стратегический ресурс: новая «гонка» России и США в эпоху цифровой экономики

Криптовалюты становятся новым полем глобального соперничества. Россия и США вступили в борьбу за контроль над рынком цифровых активов. Криптогонка напоминает схватку в космической и ядерной сфере середины прошлого века, как и тогда. Ставка делается не только на экономическое, но и на геополитическое доминирование.
Экономика цифрового мира
Цифровая экономика становится ключевым фактором, определяющим соотношение сил в мире на ближайшие десятилетия. Более 130 стран активно развивают собственные цифровые валюты. Ожидается, что к 2027 году большинство мировых расчетов перейдет в цифровой формат. Те, кто успеет первыми, будут диктовать правила в международной торговле.
На глазах меняется и сама структура мировых финансов. За последние 10 лет доля доллара в международных расчетах снизилась почти на 20%. В то же время, доля юаня, китайской валюты, продолжает расти. Партнерство стран БРИКС и других крупных экономик глобального юга уверенно бросает вызов традиционным финансовым центрам. На базе альянса уже появились альтернативные системы международных расчетов, которые в ближайшие годы смогут составить конкуренцию системе SWIFT. Эти новые системы помогут многим странам избежать давления со стороны США и укрепят их финансовую независимость.
Растет и популярность криптовалют. Биткоин уже входит в десятку крупнейших мировых денежных активов по капитализации, которая может достигнуть 3 триллионов долларов в ближайшие годы. Естественно, что за контроль над стратегически важной сферой развернулась серьезная борьба.
Битвы майнеров
Россия занимает второе место в мире по объему майнинга криптовалют, с долей 16,25% хешрейта (объем вычислительных мощностей, задействованных в криптодобыче). Лидируют США — у них чуть более 30%. Ключевой особенностью криптовалюты является децентрализация, однако эта система имеет уязвимость — так называемую «атаку 51». Если одна из стран получит контроль над более чем 51% блокчейна, она сможет влиять на весь рынок, блокируя транзакции и контролируя его работу. Задача России — предотвратить доминирование США.
Несмотря на отставание, Россия имеет все шансы для того, чтобы в обозримой перспективе не только сократить разрыв, но и вырваться вперед. США обладают развитыми технологиями и значительными инвестиционными ресурсами, однако высокая стоимость электроэнергии и нестабильность энергосистемы, особенно в штате Техас, где сосредоточено около 30% всех майнинговых мощностей, создают серьезные препятствия для дальнейшего развития.
Энергия победы
Одним из ключевых преимуществ России является наличие дешевой электроэнергии и значительных свободных мощностей. В стране доступно около 10 ГВт свободной мощности электрогенерации, что позволяет увеличить объемы майнинга в три-четыре раза. Кроме того, использование попутного нефтяного газа открывает дополнительные возможности для снижения затрат на энергию. В США же, где электроэнергия в полтора раза дороже, майнинговые компании сталкиваются с высокими эксплуатационными расходами, что сказывается на их рентабельности.
Так, средняя себестоимость добычи одного биткоина в России составляет около 20−25 тысяч долларов, тогда как в США этот показатель достигает 43 тысяч долларов и колебания курса нередко сопровождаются банкротством майнинговых компаний. Это конкурентное преимущество позволяет российским компаниям не только поддерживать высокую рентабельность бизнеса, но и планировать дальнейшее расширение мощностей даже в условиях волатильности криптовалютных рынков.
Российское законодательство также играет важную роль в развитии криптовалютной индустрии. Недавно принятый закон о промышленном майнинге создает благоприятные условия для привлечения инвестиций и развития инфраструктуры. В отличие от США, где отсутствует единая правовая база для криптовалютного рынка и ни один из пяти законопроектов, представленных в Конгресс, так и не был принят Сенатом, Россия установила четкие правила игры, что способствует устойчивому росту отрасли.
Стандарты криптоэры
Победитель криптогонки не только займёт лидирующую позицию на рынке цифровых активов, но и будет задавать стандарты для всей индустрии, определяя правила игры на десятилетия вперед. СССР первым запустил человека в космос, и, несмотря на последующие разработки, такие как американский «шаттл», большинство космических стандартов до сих пор основаны на советских технологиях, включая элементы международной станции «Мир». Также и в криптоиндустрии, страна, которая первой установит свои стандарты и разработает наиболее эффективное регулирование, а также систему трансграничных взаиморасчетов, будет задавать тон и иметь значительную долю влияния на глобальную цифровую экономику.