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Масштабный сбой произошел в блокчейн-сети TON

Операции остановились в 23:00 27 августа и восстановились только утром. Причиной сбоя разработчики назвали десятки миллионов пользовательских транзакций и ажиотаж вокруг нового токена, сообщает РБК-Крипто.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«С момента открытия возможности вывести запущенные на блокчейне TON токены DOGS на небиржевые кошельки пользователи провели более 20 млн транзакций, что привело к перегрузке некоторых из так называемых валидаторов сети», — рассказывают разработчики.

Отмечается, что транзакции в сети TON происходят с задержками с 26 августа — момента листинга DOGS на биржах. Криптобиржа Bybit даже приостанавливала операции с токенами на блокчейне.

Разработчики TON Foundation в 8:30 по московскому времени сообщали о восстановлении работы блокчейна.

Цена Toncoin (TON) не отреагировала на сбой падением. Криптовалюта торгуется по $5,3 при капитализации $13,5 млрд.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».