Масштабный сбой произошел в блокчейн-сети TON

«С момента открытия возможности вывести запущенные на блокчейне TON токены DOGS на небиржевые кошельки пользователи провели более 20 млн транзакций, что привело к перегрузке некоторых из так называемых валидаторов сети», — рассказывают разработчики.
Отмечается, что транзакции в сети TON происходят с задержками с 26 августа — момента листинга DOGS на биржах. Криптобиржа Bybit даже приостанавливала операции с токенами на блокчейне.
Разработчики TON Foundation в 8:30 по московскому времени сообщали о восстановлении работы блокчейна.
Цена Toncoin (TON) не отреагировала на сбой падением. Криптовалюта торгуется по $5,3 при капитализации $13,5 млрд.
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