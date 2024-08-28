Lego завершила полугодие с рекордной выручкой и операционной прибылью

Как отметил генеральный директор Lego Нильс Кристиансен в интервью Financial Times, компании удалось добиться хороших результатов, несмотря на дорогостоящий переход на более экологичные материалы. По словам господина Кристиансена, разница в цене пластика, изготовленного в основном из возобновляемых или переработанных материалов, и материала, изготовленного из ископаемого сырья, может составлять 60%. «Это на 40%, 50%, 60% дороже в материальном плане. Но мы не перекладываем это на покупателей. Мы вычитаем это из нашей прибыли», — заявил Нильс Кристиансен.