Lego завершила полугодие с рекордной выручкой и операционной прибылью

Датская компания Lego, известный производитель конструкторов, отчиталась о рекордном росте выручки и операционной прибыли по итогам первого полугодия. Так, продажи выросли на 13% по сравнению с прошлым годом и составили 31 млрд датских крон ($4,6 млрд), а операционная прибыль — на 26% до 8,1 млрд крон ($1,2 млрд). Чистая прибыль компании увеличилась до 6 млрд крон ($897 млн), что на 16% больше показателя перовой половины 2023 года.
Как отметил генеральный директор Lego Нильс Кристиансен в интервью Financial Times, компании удалось добиться хороших результатов, несмотря на дорогостоящий переход на более экологичные материалы. По словам господина Кристиансена, разница в цене пластика, изготовленного в основном из возобновляемых или переработанных материалов, и материала, изготовленного из ископаемого сырья, может составлять 60%. «Это на 40%, 50%, 60% дороже в материальном плане. Но мы не перекладываем это на покупателей. Мы вычитаем это из нашей прибыли», — заявил Нильс Кристиансен.