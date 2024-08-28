Китай стремится восстановить потребительское доверие через поддержку сектора недвижимости

Экономисты утверждают, что на фоне замедления роста в других странах мира, Китай не может рассчитывать на экспорт для стимулирования восстановления экономики. Чтобы достичь целевого показателя роста около 5% в 2024 году, Китаю нужно сосредоточиться на внутреннем спросе. Это требует фискального стимулирования, направленного на увеличение потребительских расходов домохозяйств в краткосрочной перспективе, а также реформы системы «хукоу» и улучшения системы социального обеспечения для сокращения сбережений и увеличения потребления в долгосрочной перспективе.