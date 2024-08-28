Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай стремится восстановить потребительское доверие через поддержку сектора недвижимости

Китайская экономика сталкивается с двойной угрозой: дефляцией и падающими ценами на недвижимость. Эксперты предупреждают, что эти тенденции могут замедлить экономический рост страны.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Как пишет издание South China Morning Post, еще с середины прошлого года стало очевидно, что китайская экономика сталкивается с двумя основными рисками. Первый — дефляционные ожидания подавляют частные расходы и инвестиции. Второй — продолжающееся снижение цен на недвижимость подрывает потребительское доверие и расходы.

Экономисты утверждают, что на фоне замедления роста в других странах мира, Китай не может рассчитывать на экспорт для стимулирования восстановления экономики. Чтобы достичь целевого показателя роста около 5% в 2024 году, Китаю нужно сосредоточиться на внутреннем спросе. Это требует фискального стимулирования, направленного на увеличение потребительских расходов домохозяйств в краткосрочной перспективе, а также реформы системы «хукоу» и улучшения системы социального обеспечения для сокращения сбережений и увеличения потребления в долгосрочной перспективе.

Запущенный в мае план спасения недвижимости принёс разочаровывающие результаты. По последним данным Народного банка Китая, коммерческие банки выдали всего 24,7 миллиарда юаней (3,47 миллиарда долларов США) в рамках этой схемы, что значительно меньше целевых 500 миллиардов юаней кредитов для поддержки местных властей в покупке непроданных объектов недвижимости. Эксперты, такие как Goldman Sachs, оценивают, что для решения проблемы правительству необходимо выделить 7,7 триллиона юаней.

Китайским властям рекомендуется вместо инвестирования миллиардов долларов в покупку непроданной недвижимости направлять капитал в системообразующие институты.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».