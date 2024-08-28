Как Уолл-Стрит стал финансовым центром

История Уолл-Стрит (дословно: Улицы у Городской стены) началась ещё в XVIII веке. Там встречались финансисты, которые торговали ценными бумагами — векселями и акциями (долями в предприятиях). Как этому месту удалось стать символом финансовых удач и больших крахов — рассказала доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова.