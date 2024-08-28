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Как Уолл-Стрит стал финансовым центром

История Уолл-Стрит (дословно: Улицы у Городской стены) началась ещё в XVIII веке. Там встречались финансисты, которые торговали ценными бумагами — векселями и акциями (долями в предприятиях). Как этому месту удалось стать символом финансовых удач и больших крахов — рассказала доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова.

Источник: AP 2023

По мере развития экономики США росло значение рынка ценных бумаг вообще и Уолл-Стрит как улицы Нью-Йорка, где совершались сделки с деньгами и товарами.

«В отличие от европейских стран, где развитие XIX века финансировалось либо крупными торговыми фирмами и их аффилированными структурами, либо аристократией, либо государственными бюджетами, в США основную роль играла мобилизация сбережений граждан разного имущественного положения через фондовый рынок», — поясняет экономист.

Значение рынка обусловлено тем, что одной из ценностей, заложенных отцами-основателями США, была невозможность узурпации власти какой-либо узкой группой лиц. Как это реализовывалось на примере железных дорог, подробнее написано у социолога Фрэнка Доббина.

Поэтому к концу девятнадцатого столетия Уолл-Стрит был, вероятно, крупнейшим по объёму операций финансовым центром, несмотря на первенствующее значение Лондона, рассказывает Дарья Копылова.

После Первой мировой войны экономика Великобритании была безвозвратно подорвана, а само Соединённое Королевство de facto перестало быть единственным мировым лидером. С этих пор Уолл-Стрит — вне конкуренции.

Вторая мировая война и Бреттон-Вудское валютное и финансовое соглашение закрепили значение доллара США как мировой валюты, что также способствовало укреплению позиций Уолл-Стрит.

«Заложенные в современную финансовую систему механизмы приводят к естественному перетеканию капиталов в США (отражением этого является пресловутый российский Стабилизационный фонд, который продолжает существовать несмотря на всю критику), а торговая политика до введения взаимных санкций последнего времени этому способствовала», — объясняет эксперт.

Концентрация капиталов в США — это не только основа мирового значения Уолл-Стрит, но и единственная причина успешности Силиконовой долины — уникального места развития стартапов, воспроизводство которого больше нигде (кроме США) не возможно по причинам основополагающего финансового характера.


«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева