Импорт в Турцию из РФ в январе — июле превысил $25,8 млрд

СТАМБУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Наибольшая доля импорта Турцией в январе — июле 2024 года пришлась на Россию, составив $25,8 млрд, свидетельствуют данные национального института статистики.
В 2023 году импорт российских товаров в Турцию за аналогичный период составил $28,38 млрд.
На втором месте в категории «импорт» за январь — июль 2024 года находится Китай, поставки товаров и продукции из которого составили $25,4 млрд. В июле Китай обошел РФ, поставив в Турцию продукции на $4,1 млрд. Импорт из России составил $3,7 млрд.
Основная доля турецкого экспорта за семь месяцев пришлась на ФРГ, составив $11,9 млрд. Аналогичной была ситуация в июле — в ФРГ из Турции было поставлено товаров на $1,7 млрд. На втором месте находилась Великобритания ($1,6 млрд), за которой следовали США ($1,4 млрд).
В целом импорт Турции в январе — июле составил $198,6 млрд, уменьшившись на 8,3% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. При этом экспорт вырос на 4,1%, до $148,7 млрд. Дефицит внешней торговли с начала года уменьшился на 32,4%, до $49,3 млрд.
Власти Турции ранее сообщали, что по итогам прошлого года объем экспорта республики составил $255,8 млрд, импорт — $361,8 млрд. Больше всего поставок в Турцию в 2023 году пришлось на РФ — $45,6 млрд. На первом месте по экспорту была ФРГ, куда было поставлено продукции на $21,9 млрд.