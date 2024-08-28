Импорт в Турцию из РФ в январе — июле превысил $25,8 млрд

В целом импорт Турции в январе — июле составил $198,6 млрд, уменьшившись на 8,3% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. При этом экспорт вырос на 4,1%, до $148,7 млрд. Дефицит внешней торговли с начала года уменьшился на 32,4%, до $49,3 млрд.