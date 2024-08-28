Госдолг Украины за три месяца вырос на $3,2 млрд

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Государственный долг Украины вырос за три месяца на $3,2 млрд, до $155,36 млрд. Об этом сообщается на сайте Минфина страны.
При этом государственный и гарантированный внешний долг по состоянию на 31 июля достиг $112,92 млрд, что составляет 72,69% от общей суммы.
Ранее финансовое ведомство сообщало, что расходы из бюджета Украины на военные нужды с начала года составили более $24 млрд, при этом только за июль из средств бюджета использовано $3,9 млрд.
На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета в размере $43,9 млрд. Большую часть власти рассчитывают покрыть за счет помощи Запада. Глава Минфина страны Сергей Марченко заявлял, что бюджет ежемесячно нуждается в $3 млрд поступлений от партнеров. При этом он признавал, что только четверть полученной в 2023 году западной финансовой помощи была предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно. Согласно данным украинского Минфина, по итогам прошлого года госдолг Украины достиг 80% ВВП.
В середине июля правительство Украины одобрило законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2024 год, который предусматривает выделение на нужды обороны дополнительно 495,3 млрд гривен (около $11,9 млрд).