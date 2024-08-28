Госдолг Украины за три месяца вырос на $3,2 млрд

На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета в размере $43,9 млрд. Большую часть власти рассчитывают покрыть за счет помощи Запада. Глава Минфина страны Сергей Марченко заявлял, что бюджет ежемесячно нуждается в $3 млрд поступлений от партнеров. При этом он признавал, что только четверть полученной в 2023 году западной финансовой помощи была предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно. Согласно данным украинского Минфина, по итогам прошлого года госдолг Украины достиг 80% ВВП.