Газ заполнил весь объем спроса. Жаркая погода стимулировала рост добычи

Крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК за семь месяцев нарастил добычу на 2,75% относительно аналогичного периода прошлого года, до 47,6 млрд кубометров. В июле компания произвела 6,5 млрд кубометров газа, что примерно соответствует уровню прошлого года. Добыча газа на первой линии проекта «Арктик СПГ-2», попавшего под блокирующие санкции США, в июле несколько увеличилась относительно июня, достигнув 47,77 млн кубометров против 34,23 млн кубометров месяцем ранее. Всего за семь месяцев проект произвел 833 млн тонн СПГ. «Арктик СПГ-2» испытывает сложности с отгрузками СПГ из-за попадания в SDN List. Как считает Госдепартамент США, танкер теневого флота Pioneer мог получить первый груз СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» с 1 по 3 августа, танкер Asya Energy — с 9 по 11 августа.