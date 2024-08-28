Газ заполнил весь объем спроса. Жаркая погода стимулировала рост добычи

Добыча газа в РФ за семь месяцев выросла на 9,2% год к году, до 409,36 млрд кубометров (с учетом газа, сожженного в факелах). В июле произведено 52 млрд кубометров газа, что на 16% больше, чем годом ранее, говорят источники «Ъ», знакомые со статистикой Минэнерго. Относительно первого полугодия годовой прирост добычи ускорился.
Добыча «прочих производителей», в основном приходящаяся на «Газпром», в январе—июле выросла на 14,3%, до 262 млрд кубометров, в июле — на 30,5% год к году, до 32,3 млрд кубометров.
Основными факторами роста добычи для «Газпрома» стало увеличение потребления газа на внутреннем рынке из-за экстремально высоких летних температур. В такие периоды традиционно растет спрос на электроэнергию для кондиционирования, что приводит к росту загрузки газовых ТЭС. В летние месяцы, как сообщал «Газпром», максимум суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения потребителям РФ был обновлен 15 раз, с учетом нового абсолютного исторического рекорда в 701,8 млн кубометров, зафиксированного 23 августа.
Алексей Миллер, глава «Газпрома», в июне 2024 года:
«Новые потребители — это устойчивый долгосрочный рост спроса на газ. Наглядные примеры — все новые и новые зимние и летние рекорды суточных поставок».
Крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК за семь месяцев нарастил добычу на 2,75% относительно аналогичного периода прошлого года, до 47,6 млрд кубометров. В июле компания произвела 6,5 млрд кубометров газа, что примерно соответствует уровню прошлого года. Добыча газа на первой линии проекта «Арктик СПГ-2», попавшего под блокирующие санкции США, в июле несколько увеличилась относительно июня, достигнув 47,77 млн кубометров против 34,23 млн кубометров месяцем ранее. Всего за семь месяцев проект произвел 833 млн тонн СПГ. «Арктик СПГ-2» испытывает сложности с отгрузками СПГ из-за попадания в SDN List. Как считает Госдепартамент США, танкер теневого флота Pioneer мог получить первый груз СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» с 1 по 3 августа, танкер Asya Energy — с 9 по 11 августа.
«Роснефть» в январе—июле добыла 46 млрд кубометров газа, что на 1,9% больше, чем годом ранее. В июле производство газа снизилось на 1,15% год к году, до 6,32 млрд кубометров. Резко, на 13,9% год к году, снизилась добыча на «Роспане», вероятно, из-за взрыва на Восточно-Уренгойском месторождении в июле при подготовке к ремонту технологического оборудования. Слабая динамика производства наблюдалась также на Харампурском месторождении.
Остальные независимые производители в основном незначительно снижали производство год к году. Компания «Газпром нефть» за семь месяцев произвела 17,54 млрд кубометров газа, что на 4% больше, чем годом ранее, в июле объем производства снизился на 1%, до 2,495 млрд кубометров. Добыча ЛУКОЙЛа за семь месяцев незначительно снизилась, до 10,49 млрд кубометров, в июле добыча примерно соответствует уровню прошлого года — 1,46 млрд кубометров. Помесячные темпы спада производства у ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти» замедлились в основном за счет улучшения ситуации на старых месторождениях — «ЛУКОЙЛ-Пермь» и «Газпромнефть-Хантос».
«Сургутнефтегаз» в январе—июле снизил производство на 11,7% год к году, добыв 3,74 млрд кубометров газа. В июле компания снизила добычу на 10,3% год к году, до 529 млн тонн. ННК за семь месяцев почти не изменила объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добыв 3,8 млрд кубометров, производство в июле достигло 555 млн кубометров, увеличившись на 0,7%.
Добыча на СРП-проекте «Сахалин-1» в январе—июле увеличилась на 2,6%, до 5,68 млрд кубометров, в июле снизилась на 8% год к году, до 755 млн кубометров. На «Сахалине-2» производство газа за семь месяцев снизилось на 5,5%, до 8,76 млрд кубометров. В июле, когда на СПГ-заводе проходили плановые ремонты, добыча год к году упала на 22,8%, до 627 млн кубометров.