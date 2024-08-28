Чистая прибыль «Т Плюс» по МСФО в I полугодии выросла на 3,2%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. «Т Плюс» по итогам I полугодия 2024 года получила 12,25 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 3,2% выше, чем годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка за этот период увеличилась на 5,4% — до 260,4 млрд рублей.
Операционная прибыль компании выросла на 12,5% — до 21,95 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов снизилась на 4,2% — до 14,84 млрд рублей.
Основные направления деятельности «Т Плюс» — генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.
Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность — 55 тыс. Гкал-ч.