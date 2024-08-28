Чистая прибыль СПб-биржи по МСФО в I полугодии упала на 17,5%

Операционные доходы биржи достигла 1,47 млрд рублей. Доходы по услугам и комиссиям упали почти на 86%, до 116,2 млн рублей, что обусловлено попаданием компании в блокирующие санкции США в ноябре 2023 года и последовавшей в связи с этим необходимостью прекращения торгов иностранными ценными бумагами. Прямые операционные расходы биржи снизились на 82,1% — до 67,6 млн рублей.