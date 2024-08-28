Чистая прибыль СПб-биржи по МСФО в I полугодии упала на 17,5%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль СПб-биржи по МСФО в I полугодии 2024 года снизилась на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 511,5 млн рублей, следует из отчета торговой площадки.
Операционные доходы биржи достигла 1,47 млрд рублей. Доходы по услугам и комиссиям упали почти на 86%, до 116,2 млн рублей, что обусловлено попаданием компании в блокирующие санкции США в ноябре 2023 года и последовавшей в связи с этим необходимостью прекращения торгов иностранными ценными бумагами. Прямые операционные расходы биржи снизились на 82,1% — до 67,6 млн рублей.
Доходы от размещения капитала — процентные доходы, чистые торговые и инвестиционные доходы — увеличились на 23% — до 1,6 млрд рублей. Позитивное влияние оказал рост процентных ставок. Собственный капитал биржи вырос на 1,66% — до 21,3 млрд рублей. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 4,84% (6,09% по итогам I полугодия 2023 года).