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Целевая планка по привлечению инвестиций в ДФО увеличится на 10%

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что целевой план привлечения инвестиций на Дальний Восток составляет 10,5 трлн рублей до 2030 года.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Целевой план по привлечению инвестиций в регионы Дальневосточного федерального округа будет увеличен впервые за девять лет. Рост составит не менее 10%, сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, осматривая выставку «Улица Дальнего Востока» и оценивая подготовку павильонов регионов к Восточному экономическому форуму.

«Мы подошли к очень важному решению: впервые за девять лет поднять целевую планку по инвестициям, которая у нас стояла на протяжении всех лет работы по развитию Дальнего Востока. Каждый год мы докладываем президенту страны Владимиру Владимировичу Путину о том, как идет исполнение плана по привлечению инвестиций на Дальний Восток. Но к сегодняшнему дню накопился целый пласт новых инвестиционных проектов, которые инвесторы готовы реализовать в транспортно-логистической, перерабатывающей, горно-добывающей отраслях. И представив президенту этот план, мы предложим поднять целевую планку, я думаю, больше чем на 10%», — сказал Чекунков.

Он уточнил, что сейчас целевой план привлечения инвестиций на Дальний Восток составляет 10,5 трлн рублей до 2030 года. Более 4 трлн рублей в регион уже вложено, и из года в год фактические инвестиции соответствуют плановым. Дополнительный рост инвестиционных проектов, которые на Дальнем Востоке готовы развивать, потребует и решения дополнительных задач. «И часть проблем, которые мы будем обсуждать на Восточном экономическом форуме, проистекают из этого роста, поскольку, когда растут производства, растут и требования к провозным мощностям, растет потребление электрической энергии, растет спрос на кадры», — добавил министр.

Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.