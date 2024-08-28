Целевая планка по привлечению инвестиций в ДФО увеличится на 10%

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Целевой план по привлечению инвестиций в регионы Дальневосточного федерального округа будет увеличен впервые за девять лет. Рост составит не менее 10%, сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, осматривая выставку «Улица Дальнего Востока» и оценивая подготовку павильонов регионов к Восточному экономическому форуму.
«Мы подошли к очень важному решению: впервые за девять лет поднять целевую планку по инвестициям, которая у нас стояла на протяжении всех лет работы по развитию Дальнего Востока. Каждый год мы докладываем президенту страны Владимиру Владимировичу Путину о том, как идет исполнение плана по привлечению инвестиций на Дальний Восток. Но к сегодняшнему дню накопился целый пласт новых инвестиционных проектов, которые инвесторы готовы реализовать в транспортно-логистической, перерабатывающей, горно-добывающей отраслях. И представив президенту этот план, мы предложим поднять целевую планку, я думаю, больше чем на 10%», — сказал Чекунков.
Он уточнил, что сейчас целевой план привлечения инвестиций на Дальний Восток составляет 10,5 трлн рублей до 2030 года. Более 4 трлн рублей в регион уже вложено, и из года в год фактические инвестиции соответствуют плановым. Дополнительный рост инвестиционных проектов, которые на Дальнем Востоке готовы развивать, потребует и решения дополнительных задач. «И часть проблем, которые мы будем обсуждать на Восточном экономическом форуме, проистекают из этого роста, поскольку, когда растут производства, растут и требования к провозным мощностям, растет потребление электрической энергии, растет спрос на кадры», — добавил министр.
Восточный экономический форум пройдет
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.