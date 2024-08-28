Целевая планка по привлечению инвестиций в ДФО увеличится на 10%

«Мы подошли к очень важному решению: впервые за девять лет поднять целевую планку по инвестициям, которая у нас стояла на протяжении всех лет работы по развитию Дальнего Востока. Каждый год мы докладываем президенту страны Владимиру Владимировичу Путину о том, как идет исполнение плана по привлечению инвестиций на Дальний Восток. Но к сегодняшнему дню накопился целый пласт новых инвестиционных проектов, которые инвесторы готовы реализовать в транспортно-логистической, перерабатывающей, горно-добывающей отраслях. И представив президенту этот план, мы предложим поднять целевую планку, я думаю, больше чем на 10%», — сказал Чекунков.