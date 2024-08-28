Бывшие руководители холдинга «Открытие» заочно арестованы за многомиллиардные хищения

При этом Вадим Беляев, как только началась санация «Открытия», уехал из России в США, где, взяв фамилию своего отца, стал Вадимом Вольфсоном. Как уже рассказывал «Ъ», в феврале 2022 года россиянин был арестован за океаном. Министерство юстиции США утверждает, что Вольфсон оказывал содействие главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций. По данным ведомства, экс-банкир помогал Костину скрыть факт владения недвижимостью в городе Аспен в американском штате Колорадо.