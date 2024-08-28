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Бывшие руководители холдинга «Открытие» заочно арестованы за многомиллиардные хищения

Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест находящихся в международном розыске основателя группы «Открытие» Вадима Беляева и бывшего члена правления обанкротившегося в 2022 году «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, при санации банка «Траст» фигуранты могли похитить более 100 млрд руб., которые были выведены за границу на счета структур, которые они сами и контролировали.

Источник: Агентство «Москва»

Ходатайства столичной полиции о заочном аресте основателя группы «Открытие» Вадима Беляева и бывшего члена правления «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева с небольшим интервалом рассмотрела судья Александра Лашина. Результат в обоих случаях оказался вполне ожидаемым. Обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и скрывающихся за границей фигурантов она отправила под стражу на два месяца с момента их экстрадиции либо задержания на территории России.

В материалах уголовного дела, которое правоохранители расследуют уже несколько лет, речь идет о событиях 2015−2017 годов. Десятилетний срок давности в данном случае не действует, поскольку фигуранты находятся в розыске.

На санацию банк «Траст» был отправлен регулятором в декабре 2014 года. Тогда Центробанк обнаружил в кредитной организации как снижение качества активов, так и признаки фальсификации отчетности. Первоначально санацией занимался банк «ФК Открытие», получивший на оздоровление 127 млрд руб., а затем уже сам «Открытие Холдинг».

В августе 2017 года «ФК Открытие» сам попал под санацию, которую Центробанк проводил уже собственными силами через Фонд консолидации банковского сектора.

Вместе с банком «Открытие» под контроль ЦБ перешел и банк «Траст». В марте 2018 года регулятор объявил о повторной санации «Траста».

Как полагает полицейское следствие, к такой ситуации привели мошеннические действия Вадима Беляева и Михаила Назарычева и других «неустановленных лиц». Выделяемые на санацию «Траста» средства, по данным правоохранителей, похищались с помощью десятков трансакций, после чего деньги оказывались на счетах подконтрольных фигурантам офшорных фирм. По некоторым данным, в настоящее время речь идет о выводе за границу обвиняемыми как минимум 100 млрд руб.

При этом Вадим Беляев, как только началась санация «Открытия», уехал из России в США, где, взяв фамилию своего отца, стал Вадимом Вольфсоном. Как уже рассказывал «Ъ», в феврале 2022 года россиянин был арестован за океаном. Министерство юстиции США утверждает, что Вольфсон оказывал содействие главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций. По данным ведомства, экс-банкир помогал Костину скрыть факт владения недвижимостью в городе Аспен в американском штате Колорадо.

Предполагаемый сообщник бывшего главы «Открытия» Михаил Назарычев уехал за границу позже. По данным «Ъ», в марте 2020 года он оказался в Белоруссии, откуда перебрался на Кипр, где у него имеется недвижимость.

Отметим, что в сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал с бывших топ-менеджеров банка «Открытие» 289,5 млрд руб. по иску Центробанка. Среди шестерых ответчиков фигурировал и Вадим Беляев. А в 2021 году уже банк «Траст» подал иск к экс-руководителю «Открытия» Евгению Данкевичу, бывшему руководителю корпоративного подразделения банка Геннадию Жужлеву и бывшему члену правления «Открытие Холдинга» (в июле 2022 года признан банкротом) Михаилу Назарычеву на 107 млрд руб.

По мнению заявителей, именно на такую сумму ответчиками был причинен ущерб во время первой санации банка «Траст». В апреле 2024 года этот иск был удовлетворен Арбитражным судом Москвы.