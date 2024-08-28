Брокер ВТБ назвал кандидатов на внеочередное включение в индекс Мосбиржи

Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» назвали кандидатов на внеочередное включение в основной индекс Мосбиржи (IMOEX), а также бумаги, которые могут вскоре покинуть российский бенчмарк. Об этом говорится в обзоре брокера (есть у «РБК Инвестиций»). Аналитики ожидают, что объявить новый состав основного индикатора российского рынка акций Московская биржа может до конца августа.
Ребалансировка индекса IMOEX сопровождается покупками и продажами ценных бумаг, чей вес в индексе растет или уменьшается, отметили эксперты. Наиболее существенные движения, как правило, происходят в акциях, которые заходят в индекс, так как сразу же возникает спрос на них со стороны индексных фондов, и в бумагах, которые покидают индекс.
Индекс Мосбиржи включает наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Сейчас в индекс IMOEX входят 49 акций. Наибольший вес имеют бумаги ЛУКОЙЛа (15,52%), обыкновенные акции Сбербанка (12,28%) и бумаги «Газпрома» (11,6%). Индекс РТС (RTSI) имеет единую базу с рублевым индексом Мосбиржи, но рассчитывается в долларах США.
Кандидаты на включение в индекс Мосбиржи
Попасть в состав индекса Мосбиржи могут акции компаний, которые находятся в листе ожидания на включение либо провели IPO или SPO на бирже. Сейчас в листе ожидания находятся акции «Группы Астра» (ASTR) и бумаги «Ренессанс Страхования» (RENI). Это главные кандидаты на вхождение в индекс.
Однако помимо них есть еще две бумаги, которые могут претендовать на внеочередное включение, полагают в ВТБ. Это Совкомбанк (SVCB), который провел IPO в прошлом году, и российский «Яндекс» (YDEX) после реорганизации.
Совкомбанк провел первичное размещение акций на Московской бирже в декабре 2023 года. В конце июля банк провел ускоренный букбилдинг, в ходе которого мажоритарный акционер «Совко Капитал Партнерс» и часть ключевых менеджеров сократили свою долю владения акциями банка. В итоге количество акций Совкомбанка в свободном обращении (free-float) превысило 10%.
Если с Совкомбанком история понятная и вопрос только к величине free-float, то с «Яндексом» история чуть сложнее, отметили эксперты. Дело в том, что компания не проводила публичное предложение своих акций, а разместила их в результате обмена. Отсутствие IPO может стать препятствием для экспресс-вхождения «Яндекса» в индекс, предупредили эксперты. В таком случае вхождение акций «Яндекса» в индекс по стандартной процедуре гарантировано лишь в декабре.
По мнению аналитиков, «Яндекс» — главная интрига предстоящего изменения индекса. По оценкам экспертов, потенциальный вес акций компании в индексе Мосбиржи при включении будет очень высоким — он может составить 4−8% в зависимости от оценки доли акций в свободном обращении. Включение «Яндекса» — ускоренное или в стандартном порядке — будет иметь самое существенное влияние на рынок, так как повлечет за собой пропорциональный отток средств из других индексных бумаг, предупредили в «ВТБ Мои Инвестиции».
Кто покинет индекс Мосбиржи
Сейчас в индекс Мосбиржи входит 49 акций из 50 возможных. Таким образом, одна акция может быть добавлена без исключения кого-либо, рассказали эксперты «ВТБ Мои Инвестиции». Однако претендентов на включение в состав индекса все-таки больше, поэтому кого-то придется исключать.
По словам аналитиков, перспектива исключения из индекса домокловым мечом висит над акциями ретейлера «Магнит», который не соответствует критериям листинга по числу независимых членов совета директоров. Это единственная компания в листе ожидания на исключение.