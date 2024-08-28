Брокер ВТБ назвал кандидатов на внеочередное включение в индекс Мосбиржи

Если с Совкомбанком история понятная и вопрос только к величине free-float, то с «Яндексом» история чуть сложнее, отметили эксперты. Дело в том, что компания не проводила публичное предложение своих акций, а разместила их в результате обмена. Отсутствие IPO может стать препятствием для экспресс-вхождения «Яндекса» в индекс, предупредили эксперты. В таком случае вхождение акций «Яндекса» в индекс по стандартной процедуре гарантировано лишь в декабре.