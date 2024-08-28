«Алроса» закрыла свое подразделение в Бельгии

Запрет «Большой семерки» на импорт алмазов из России вступил в силу с 1 января 2024 года. Страны-участницы G7 договорились прекратить закупки российских непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы. С 1 марта начал действовать запрет США, ЕС и G7 на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.