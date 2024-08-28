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Активы российского экс-депутата на сумму 41 млрд руб перешли государству

Бывшего депутата Госдумы обвинили в отмывании денежных средств.

Источник: РИА "Новости"

Экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука из Приморья обвинили в отмывании денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности, сообщает «МК во Владивостоке». Имущество бывшего парламентария перешло в собственность государства.

Следствие сообщило, что с 2011 года Сергей Сопчук финансировал золотодобывающее предприятие. Сумма вложений составила 38 млрд рублей. Он зарегистрировал организацию на близких родственников. Он негласно управлял пограничной инфраструктурой в Приморском крае и в Еврейской автономной области.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и обратил имущество Сопчука на сумму 41 миллиард рублей в доход государства.

В приморском следкоме рассказали, что «Сергей Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».