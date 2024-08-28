Активы российского экс-депутата на сумму 41 млрд руб перешли государству

Следствие сообщило, что с 2011 года Сергей Сопчук финансировал золотодобывающее предприятие. Сумма вложений составила 38 млрд рублей. Он зарегистрировал организацию на близких родственников. Он негласно управлял пограничной инфраструктурой в Приморском крае и в Еврейской автономной области.