Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 91,5%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Объем запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысил 91,5%, но отстает от рекордных уровней 2023 года, когда ПХГ были заполнены чуть более чем на 92%. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $430 за 1 тыс. куб. м из-за ситуации с транзитом газа через Украину на фоне атаки со стороны ВСУ на Курскую область.
Закачка газа в ПХГ стран ЕС 25 августа, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 354 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 7 млн куб. м.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 91,6% (на 7,99 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится около 101 млрд куб. м газа.
Погода в ходе нынешней недели в Центральной и Западной Европе прогнозируется немного теплее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в августе упала до 13%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в июле стали минимальными с ноября 2021 года, а в августе тенденция к их снижению продолжается. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 30% от максимума. Средняя цена закупки газа в июле в Европе составила $366 за 1 тыс. куб. м, а в августе — выросла до $435.